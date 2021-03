Lanciano chiodi dall'auto per seminare la Polizia: folle inseguimento nella notte

Nella corsa, per seminare la Polizia, dall'auto in fuga sono stati lanciati dei vasi di vetro contenenti chiodi a tre punte, che hanno forato gli pneumatici della volante

Folle inseguimento nella notte alle porte di Ravenna. Intorno alle 4.20 una volante di Polizia si è lanciata all'inseguimento di una Alfa Romeo Giulietta nera su via Cavina, che non ha rispettato l'alt e si è data alla fuga nei pressi delle poste di via Bovini. Un dettaglio non di poco conti: il sospetto, infatti, è che l'auto sia la stessa utilizzata una manciata di minuti prima per tentare l'assalto allo sportello delle Poste di Alfonsine.

I malviventi erano ben attrezzati: nella corsa su strade secondarie a forte velocità infatti, per seminare la Polizia, dall'auto in fuga sono stati lanciati dei vasi di vetro contenenti chiodi a tre punte, che hanno forato gli pneumatici della volante. Non solo: i chiodi - quelli raccolti sono stati ben 135 - hanno forato le gomme di altre due auto di persone che stavano passando sulla strada per andare a lavorare, prima che la strada venisse chiusa. Altri colleghi poliziotti, insieme anche ai Carabinieri, si sono messi sulle tracce dell'auto, che però si è dileguata in breve tempo. Le ricerche sono attualmente in corso e si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza da Alfonsine a Ravenna.