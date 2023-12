Fermati dai Carabinieri, i ladri tentano la fuga a piedi: fermati con lo spray urticante

Doppio inseguimento da parte dei Carabinieri nella notte. Oltre a quello andato in scena a tutta velocità a Riolo Terme, terminato in un incidente, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno intercettato e si sono messi all'inseguimento di una Fiat 500 L risultata oggetto di furto, riuscendo con non poche difficoltà a costringere gli occupanti, dopo diversi concitati minuti, a farli accostare.

Le persone a bordo dell'auto a quel punto hanno provato a guadagnare la fuga correndo a piedi, ma loro malgrado sono stati raggiunti e bloccati dai militari nei confronti dei quali hanno opposto resistenza, costringendoli a utilizzare lo spray urticante in dotazione per neutralizzarli. Dalla successiva perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti oggetti atti allo scasso e alcune targhe di auto risultate oggetto di furto.