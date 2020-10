Inseguimento nella notte sulle auto rubate: ladri in fuga

La Polizia di Stato, nel corso della serata di giovedì, nel corso di un servizio di rafforzamento del controllo del territorio a Lugo predisposto dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi e finalizzato a contrastare i reati di tipo predatorio, ha intercettato due auto risultate oggetto di furto, una rubata il 22 ottobre scorso a Bondeno, l’altra sottratta pochi minuti prima a Ravenna. In entrambe le circostanze i due veicoli, una Nissan Note e una Chevrolet Cruize, erano stati sottratti ai legittimi proprietari in occasione di altrettanti furti in abitazione.

Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di Lugo sono riusciti a individuare i due veicoli rubati attraverso il sistema di controllo varchi stradali. Le due auto sono state intercettate a Lugo, in via Piratello, e dopo un inseguimento da parte degli agenti le stesse sono state abbandonate dai rispettivi conducenti, che sono riusciti a darsi alla fuga. Il veicolo Chevrolet è risultato avere all’interno dell’abitacolo arnesi atti allo scasso e diversi profumi sottratti dall’abitazione ravennate. Le due auto sono state sottoposte a sequestro, per essere poi restituite ai legittimi proprietari.

Furti nella notte

La Chevrolet Cruize era stata rubata da un'abitazione in zona viale Po, dove nella serata di giovedì sono state "colpite" diverse case. I tentativi di furto denunciati sono cinque, ma solo due sono andati a segno. In altre zone del ravennate, in particolare intorno a via degli Spreti, i ladri hanno tentato il colpo cercando di intrufolarsi nelle abitazioni con un cric. In una casa il trambusto creato dai malviventi ha svegliato il proprietario, che ha aperto la finestra spaventando il ladro, datosi subito alla fuga. In una seconda abitazione, poco dopo, l'allarme ha messo in fuga i ladri.