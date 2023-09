Rocambolesco inseguimento nella notte: auto si schianta sulla recinzione di una casa, criminale in fuga

Un folle inseguimento si è svolto nel corso della notte fra martedì e mercoledì tra le province di Ravenna e Ferrara, con un malvivente che è riuscito per il momento a sottrarsi all'arresto da parte dei Carabinieri. Tutto è cominciato intorno alle 23.30, quando i militari di Comacchio hanno intercettato una Fiat Punto che, dai primi riscontri, pare fosse stata utilizzata nel corso di varie 'spaccate' nel territorio ferrarese. Subito è partito l'inseguimento da parte dei Carabinieri, con la Fiat in fuga sulla statale Romea in direzione Ravenna. In aiuto dei colleghi sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Ravenna che si sono appostati sulla statale, mentre altre pattuglie hanno cercato di chiudere le altre vie di fuga della vettura inseguita.

Giunti alla rotonda di Casal Borsetti, la Fiat ha puntato verso Mandriole e da qui ha proseguito fino alle porte di Sant'Alberto, dove ha imboccato via Jufina e si è diretta quindi sulla provinciale via Sant'Alberto. Qui però ad attenderla c'erano le auto dei Carabinieri di Ravenna. Alla vista dei lampeggianti, il fuggitivo ha sterzato violentemente a destra per cercare di continuare la propria fuga. L'auto così è saltata nella strada parallela che si trova più in basso rispetto alla provinciale. Nella pericolosa manovra il fuggitivo ha perso il controllo dell'auto e ha abbattuto la recinzione di una casa finendo con la vettura incastrata proprio sul cancello dell'abitazione.

L'uomo a bordo però non si è fermato qui. Con l'agilità di un gatto è riuscito a scappare dall'abitacolo ed è fuggito in mezzo ai campi, dove è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono andate avanti fino alla mattina le ricerche dei militari di Comacchio e Ravenna, ma l'oscurità ha permesso al malvivente di scampare all'arresto. Proseguono intanto le ricerche del criminale. E' stata diramata l'allerta anche ai pronto soccorso del territorio, presumendo che il malvivente abbia riportato ferite nella pericolosa manovra sulla via Sant'Alberto.