Inseguiti da tre lupi durante l’escursione: paura per una coppia di amici

Inseguiti a distanza da tre lupi durante un’escursione nella zona del Parco delle Foreste Casentinesi. Paura venerdì pomeriggio per due bagnacavallesi, un 39enne ed una 37enne, alloggiati in un albergo della zona. I due si erano inoltrati in una bellissima faggeta molto vicina alla riserva di Sasso Fratino, quando, giunti in prossimità del Bivacco Ballatoio, si sono resi conto di avere compagnia. Tre lupi li seguivano da lontano. La donna presa dal panico ha iniziato ad urlare. L’uomo che l’accompagnava, ha provato ripetutamente di calmarla, ma non c’è stato nulla da fare.

A quel punto l’amico ha chiamato il 118 per chiede aiuto. Erano circa le 17.30, quando sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. Nel frattempo si è cercato di identificare la zona dove i due escursionisti si erano fermati. La sala operativa del 118 ha individuato un punto Gps, ma quando i tecnici del Soccorso Alpino sono arrivati in zona dei due nessuna traccia.

Le ricerche sono continuate da parte degli operatori del Soccorso Alpino, ma senza esito. Intorno alle 19.30, l’operatore 118, non dandosi per vinto, ha chiamato l’albergo dove i due erano alloggiati, scoprendo che si trovavano già presso la struttura da diversi minuti. La donna era ancora molto provata dalla paura e al compagno di avventura non è venuto in mente di chiamare il 118 informandolo che l’emergenza era finita.