“Insieme alle donne, contro la violenza”: una scarpetta rossa esposta all'ingresso dei supermercati

“Insieme alle donne, contro la violenza” è il messaggio dell’iniziativa che il marchio Despar ha scelto di portare nei punti vendita dell’Emilia-Romagna in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre. Dal 24 al 26 novembre all’ingresso dei punti vendita della catena saranno così esposte una grafica con il claim dell’iniziativa e delle scarpette rosse, diventate ormai il simbolo di tutte le donne private della libertà e costrette a subire violenze e maltrattamenti. L’iniziativa dell'azienda, in cui il 64% dei collaboratori è donna, vuole dunque essere una testimonianza concreta e un atto di vicinanza e solidarietà verso tutte le donne che vivono quotidianamente questo dramma, ma anche un modo per ribadire l’impegno dell’azienda per l’universo femminile.

Negli ultimi anni, infatti, la catena ha messo in campo, in sinergia con le istituzioni e le associazioni presenti nei territori dove l’azienda opera, diverse attività di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere e ha supportato progetti dedicati al contrasto a questa piaga sociale e a iniziative in favore delle donne. Ne sono un esempio la raccolta fondi “Il Mondo ha Bisogno delle Donne” che in nove anni ha permesso di sostenere numerose associazioni impegnate per le donne e che, soltanto in Emilia-Romagna, ha supportato realtà come la Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna, l’associazione Casa delle Donne per non subire violenza Onlus e Mondo Donna Onlus.