Installata l'antenna 5G nel parco, la rabbia dei residenti: "L'obelisco è già in piedi, vergogna"

Da martedì la tanto discussa antenna 5G alta 34 metri svetta nel Parco Montessori di Ravenna. Le proteste dei residenti, che avevano prima lanciato una petizione e poi dato vita a un comitato per bloccare i lavori, non hanno quindi fermato l'iter per l'installazione dell'antenna. Sul tema era anche intervenuto, con un incontro aperto al pubblico, il consigliere comunale di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi che aveva espresso dubbi sull'autorizzazione data dal Comune a Wind Tre. Ora nell'area verde di via Lanzoni sorge dunque l'antenna di telefonia mobile, ma la rabbia di diversi residenti della zona non si spegne: "L'antenna è già in piedi", "L'obelisco di Ravenna ultimato in tempi record, vergogna". Questi alcuni dei commenti dei cittadini.