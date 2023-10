Insulta le forze dell'ordine e ferisce un poliziotto: arrestato

Nella mattinata di martedì, durante i servizi predisposti dal Questore di Ravenna Lucio Pennella - con particolare riguardo alla vigilanza e controllo dei parchi pubblici e delle zone verdi della città finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati - un cittadino ha proferito parole ingiuriose e intimidatorie nei confronti delle forze dell’ordine.

Lo stesso ha continuato ad assumere un atteggiamento ostile e non collaborativo, sino a procurare una lieve lesione a uno degli operatori della pattuglia. L'uomo è stato quindi arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e in seguito condotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza tenutasi oggi pomeriggio. L'Autorità Giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare personale dell’obbligo di firma.