Insulti alla sindaca, i Comitati alluvionati: "Non parteciperemo più a eventi sull'alluvione se Miccoli sarà presente"

Anche il Comitato Alluvionati di Cesena e i Comitati Riuniti Alluvionati prendono le distanze dagli insulti sessisti rivolti dal geologo Claudio Miccoli alla sindaca di Russi Valentina Palli durante un incontro pubblico sul tema dell'alluvione organizzato dal Comitato "Proteggiamo Conselice".

"Insieme all'ex coordinatore ho assistito, senza nascondere lo sconcerto, alle parole pronunciate da Miccoli nei confronti della sindaca di Russi - spiega in una nota Mauro Mazzotti, presidente del Comitato Alluvionati di Cesena e componente dei comitati Riuniti Alluvionati - Il nostro impegno è da mesi focalizzato sulla lotta per i diritti degli alluvionati, una causa che merita attenzione e risorse, lontano da qualsiasi forma di polemica personale o politica. Le parole di Miccoli, che accusava la sindaca Palli di non avere equilibrio mentale post parto per avere espresso posizioni critiche rispetto a sue affermazioni, ci hanno colto di sorpresa, e ciò non ci ha permesso di intervenire prontamente come avremmo voluto. Questa mancata reazione immediata, tuttavia, non deve essere interpretata come un assenso. Al contrario, siamo profondamente turbati da quanto avvenuto e desideriamo qui esprimere alla sindaca tutta la nostra solidarietà come persona e come donna. Il rispetto per gli altri è un valore non negoziabile, pilastro della convivenza civile e fondamento di qualsiasi dialogo costruttivo".

I comitati prendono quindi "una netta distanza dalle parole di Miccoli, sottolineando con fermezza che commenti di tale natura sono totalmente fuori luogo e deplorevoli, indipendentemente dal destinatario, e che tali atteggiamenti non devono trovare posto in una società civile e rispettosa dei suoi membri. Il nostro impegno nei confronti degli alluvionati rimane inalterato e continueremo a lavorare affinché le loro voci siano ascoltate, lontano da inutili e dannose distrazioni e riteniamo essenziale che anche la comunità degli alluvionati si unisca nel rifiuto di ogni forma di violenza, anche verbale, lavorando insieme per una società più equa e rispettosa. La civiltà, come sempre, si misura dalla capacità di ascolto, rispetto e solidarietà. Nell’occasione informiamo che, come Comitati Riuniti, non saremo presenti né patrocineremo prossimi eventi, ancorché già programmati, che prevedano la presenza del signor Miccoli fino a che non pervengano da parte sua formali scuse per le offese apportate alla sindaca Palli".