Insulti alla sindaca, la solidarietà di Bonaccini: “Parole irricevibili e sessiste”

“Massima solidarietà a nome mio e della Giunta regionale alla sindaca Valentina Palli. Gli insulti sono sempre odiosi, ma l’aggravante sessista con cui la sindaca, l’istituzione più vicina ai cittadini sul territorio, è stata attaccata li rende ancora più esecrabili. Parole irricevibili, in contrasto con il vivere civile e con il rispetto che si deve avere quando ci si confronta nella vita pubblica”. È ferma la condanna del presidente Stefano Bonaccini ai commenti sessisti indirizzati dal geologo Claudio Miccoli alla sindaca di Russi, Valentina Palli, durante un incontro pubblico. “Dobbiamo ritrovare il rispetto per l’interlocutore, anche e soprattutto quando la pensa diversamente da noi, e abbassare i toni. La nostra condanna per ogni tipo di violenza, anche verbale, è e sarà sempre totale”, chiude Bonaccini.