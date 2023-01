Internato per quasi 2 anni in un lager nazista: una medaglia d'onore per Giuseppe Visani

Giovedì mattina il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa si è recato a Casola Valsenio per consegnare al figlio di Giuseppe Visani, Giuliano, la Medaglia d'Onore concessa dal Presidente della Repubblica ai deportati ed internati nei lager nazisti. Erano presenti, oltre a Giuliano Visani, nipoti e familiari del militare internato dal 8 settembre 1943 al 1 maggio 1945. Una cerimonia molto commovente che si è aperta con il saluto e il ricordo del sindaco Giorgio Sagrini che ha ricordato il tratto umano del militare Giuseppe Visani. Durante il suo intervento nel corso della cerimonia, orgnizzata nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, il prefetto De Rosa ha voluto far risaltare "il valore della memoria e l'importanza di essere vicini alle comunità in queste occasioni".