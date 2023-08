Interventi di manutenzione straordinaria alle scuole Mordani, Garibaldi e Mattei

La giunta ha approvato due progetti relativi alla manutenzione straordinaria di varie scuole. "Si tratta di piccoli interventi – afferma l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – ma molto importanti per migliorare la permanenza e il benessere degli alunni nelle aule scolastiche”. Entrambi i progetti sono finanziati nel Piano degli Investimenti 2023.

Il primo riguarda il rifacimento delle pavimentazioni delle scuole primarie Mordani di Ravenna e Garibaldi di Porto Corsini. Lo scopo dell’intervento è quello di realizzare uno spazio adibito ad aula motoria in ciascuna delle due scuole attraverso la posa di una pavimentazione in gomma adatta all’utilizzo con sottostante membrana isolante e rifinita con battiscopa in pvc. Questi lavori consentiranno agli alunni di svolgere attività motoria. Il valore è di 26mila euro.

Sono stati inoltre programmati una serie di interventi di manutenzione straordinaria in alcuni locali della primaria “Mordani” e nella scuola di primo grado “Mattei” di Marina di Ravenna. In particolare i lavori riguarderanno il ripristino di intonaci interni ed esterni nelle due scuole. Alla scuola “Mattei” si interverrà sugli intonaci di quattro aule, del corridoio e nei bagni. Inoltre saranno oggetto di intervento i controsoffitti esistenti nei corridoi con la sostituzione dei singoli pannelli. All’esterno è previsto il ripristino parziale di due porzioni di fabbricato adibiti a bagni. Intonaci e tinteggiature verranno eseguiti dovunque necessario. In questo caso il valore dei lavori è di 50 mila euro.