Oltre 4mila interventi e 122 salvataggi per l'alluvione, ma anche 23 incidenti mortali: il 2023 delle Polizie Locali

Migliaia di interventi e un impegno a tutto tondo sul tema della sicurezza, ma anche un lavoro "straordinario" di soccorso e supporto alla popolazione durante l'emergenza alluvione. Dai controlli nei cantieri a quelli nei negozi, senza dimenticare la rilevazione degli incidenti stradali e gli interventi in ambito ambientale. Questo, in sintesi, è il bilancio delle attività svolte nel 2023 dalle Polizie Locali della provincia di Ravenna che, nella giornata di venerdì nella chiesa di San Giovanni Evangelista, si apprestano a festeggiare il patrono San Sebastiano, con una cerimonia in città che vedrà coinvolti tutti i corpi provinciali.

A tracciare l'annata dei corpi di Polizia Locale (che comprende il corpo di Ravenna, Cervia, Russi, Bassa Romagna, Romagna Faentina e Polizia Provinciale) è stato giovedì mattina il consigliere provinciale con delega alla Sicurezza Gianni Grandu, che ha sottolineato il "lavoro straordinario" degli agenti della Polizia locale. Attraverso "compiti che spaziano a 360 gradi sul tema della sicurezza", ha detto Grandu, gli oltre 500 agenti nella provincia hanno costituito un "punto di riferimento durante l'alluvione, quando hanno dato un supporto fondamentale a città e provincia". Sulla stessa linea l'assessore faentino Massimo Bosi che ha dichiarato: "La collaborazione tra i vari corpi è fondamentale". L'importanza di "coesione e unitarietà di tutte le forze di polizia locale della provincia" è stata evidenziata anche dal comandante Andrea Giacomini che nei giorni scorsi aveva delineato nel dettaglio l'attività della Polizia Locale di Ravenna.

L'impegno durante l'alluvione

Tutte le forze dell'ordine sono state coinvolte nella gestione dell'emergenza alluvionale di maggio e anche le polizie locali hanno fatto la propria parte. Come delineato dalla comandante della Polizia Provinciale Lorenza Mazzotti, nel corso dell'alluvione sono stati compiuti 4.294 interventi con l'impiego di 2.516 unità di personale e 646 mezzi. Una situazione in cui la polizia locale "è stata un punto di riferimento specifico sul territorio per aiutare i cittadini". Sono stati realizzati interventi per gestire la delicata procedura delle evacuazioni, per l’accoglienza di chi non poteva tornare alle proprie case, di gestione della viabilità, di chiusure di strade e innumerevoli altre operazioni. Sono anche stati realizzati, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, interventi di soccorso con i natanti di servizio della Polizia Locale che, nella notte dell’alluvione del 16 maggio a Faenza, hanno portato a salvare 122 persone.

Sicurezza stradale e incidenti

Sono stati 26.511 i veicoli controllati nel corso del 2023 nella Provincia, questo il dato evidenziato da Paola Neri, comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna. Purtroppo si rileva ancora "Un'incidentalità stradale molto elevata e dati negativi per quanto riguarda la mortalità". Sono infatti 2.234 gli incidenti stradali, di cui 23 con esito mortale, rilevati dalle varie polizie locali. Mancano dunque all'appello i dati delle altre forze dell'ordine sugli incidenti mortali, anche se la stragrande maggioranza dei sinistri stradali viene rilevata dalle Polizie Locali. Nel 2022 i decessi sulla strada erano stati 40.

Gli altri ambiti di controllo

Nel campo della polizia amministrativa commerciale, finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore e al contrasto del fenomeno dell’abusivismo e della contraffazione commerciale, sono stati svolti 9.020 controlli. Come sottolinea il comandante Giorgio Benvenuti (Polizia Locale di Cervia) sono poi state elevate sanzioni pari a circa il 10% dei controlli. Le attività di controllo di polizia ittico-venatoria sono state svolte a tutela dell’ambiente sia per la repressione del bracconaggio sia nel campo della polizia ambientale. Sono stati svolti 4674 controlli, volti anche alla verifica del corretto smaltimento dei rifiuti, per contrastare le discariche abusive e gli abbandoni dei veicoli. La polizia amministrativa edilizia è stata finalizzata soprattutto alla tutela della qualità urbana e rurale eseguendo 996 controlli che hanno portato a contestare 237 violazioni. A questi si sommano, come dichiarato dal comandante Vasco Talenti (Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina 3 sequestri di "manufatti completamente abusivi".

L’attività di polizia giudiziaria delle Polizie Locali in tutte le materie di competenza ha portato a 2.389 procedimenti penali, con la ricezione di 764 denunce e querele, 23 persone arrestate e 150 fermi per identificazione. L’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica riveste sempre maggiore importanza per le Polizie Locali anche attraverso una stretta collaborazione con le Forze di Polizia Statali che si svolge nell’ambito del Comitato provinciale di competenza del Prefetto e con le attività coordinate dalla Questura di Ravenna.

La festa di San Sebastiano

In occasione della cerimonia di San Sebastiano, venerdì saranno presenti a Ravenna, oltre ai rappresentanti di tutti i Corpi di Polizia Locale dei Comuni e della Provincia di Ravenna, i sindaci dei Comuni della Provincia, unitamente ai rispettivi Gonfaloni, simbolo per ogni comunità della propria storia e della propria tradizione. La cerimonia prevede una funzione religiosa, che verrà celebrata alle 10, da Monsignor Ghizzoni, vescovo di Ravenna e Cervia, presso la chiesa di San Giovanni Evangelista, in viale Farini, alla presenza delle Autorità civili e militari della Provincia.