Interventi su strade e marciapiedi a Roncalceci e a Lido Adriano

Sono stati approvati dalla giunta progetti di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nelle zone di Roncalceci e Lido Adriano. L’importo complessivo dei lavori è di circa 175mila euro. Le strade interessate a Roncalceci sono via Nuova, piazzale De Angelis e via Dei Calzolai.

Il tratto di via Nuova ha una lunghezza di 8,50 metri per una larghezza di 6,50 metri ed è compreso tra via Lametta e via della Produzione; piazzale De Angelis, nel centro abitato di Coccolia, ha una lunghezza di circa 80 metri e una larghezza di 12 metri; via dei Calzolai, si trova nel centro abitato di Coccolia, e va da piazzale De Angelis fino all’area sportiva. In tutti e tre i casi sono previsti il rifacimento della pavimentazione stradale e di tratti di marciapiedi, dove questi sono presenti, per migliorare la sicurezza stradale. Il costo degli interventi ammonta a 99.900 euro.

A Lido Adriano il progetto prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede su via Alessandro Manzoni per il collegamento tra la zona Lidl e la nuova scuola presente in via Zancanaro. L’area in cui si dovrà realizzare il marciapiede costeggia la via Manzoni, larga 2,50 metri, e dovrà collegare i marciapiedi esistenti prospicienti il centro commerciale Augusto e la stessa via Zancanaro, larga 1,50 metri. Il nuovo marciapiede avrà una lunghezza di circa 180 metri. E’ prevista l’esecuzione di uno scavo di sbancamento per una profondità di circa 40 centimetri, che verrà poi riempito con sabbiella fino alla quota di progetto; verranno quindi realizzati gli impianti tecnologici della pubblica illuminazione e la rete fognaria; seguirà la posa della fondazione e delle cordonate di delimitazione della sede stradale; infine sarà realizzata la segnaletica stradale. L’importo dei lavori è di 75.000 euro. Tutti gli interventi sono previsti dal Piano degli investimenti 2020.