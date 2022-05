Intervento di manutenzione sulla rete acquedottistica: prevista un'interruzione del servizio

Dalle ore 20 di mercoledì 18 maggio fino alle ore 7 di giovedì 19 maggio Hera effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica di Massa Lombarda lungo la via Argine San Paolo. Durante l’intervento, che avrà l'obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua industriale dalle ore 21.30 alle ore 5.00. Proprio per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte nell’orario orario notturno, quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo.

A seguito dei lavori si potranno verificare nel Comune di Conselice nella giornata di giovedì 19 alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Le utenze interessate dall’intervento sono state preavvisate con volantinaggio, mentre quelle che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivarlo o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito di Hera. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.