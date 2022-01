Intervento straordinario di potatura dei tigli sui viali a Castel Bolognese

Lunedì 17 gennaio prenderà il via un intervento straordinario di potatura dei viali cittadini di Castel Bolognese che interesserà Viale Cairoli, Viale Umberto I, Piazzale Brunelli e il parcheggio dei Cappuccini. I lavori dureranno circa due mesi. Con un investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di 100.000 euro verrà ridimensionata la chioma di 251 tigli e ne saranno messi a dimora ulteriori 40 – di età compresa tra gli 8 e i 10 anni - in sostituzione di quelli abbattuti oltre un anno fa.

L’intervento è il passo successivo all’affidamento dell’incarico di mappatura e progettazione allo studio Ares di Ferrara. “Consideriamo il nostro Viale della Stazione un monumento – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza - e per questo motivo interveniamo in maniera importante per manutenerlo al meglio e garantirne lo sviluppo futuro”.