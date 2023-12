Interviene per difendere la sorella dal compagno violento e viene picchiata anche lei: uomo in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne italiano - già noto alle forze dell'ordine - per il reato di maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni personali nei confronti della convivente 38enne. L'arresto è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta alla centrale operativa del comando provinciale di Ravenna alle prime ore di sabato scorso.

I militari della stazione di Godo, insieme al personale dell’aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Ravenna, sono intervenuti in una frazione Piangipane presso un’abitazione dove era stata segnalata una lite tra conviventi. Giunti sul posto i militari hanno accertato i segni di una violenta lite, con la donna che presentava graffi ed ecchimosi al volto e il suo convivente, in evidente stato di alterazione alcolica, che la minacciava verbalmente.

Sul posto, poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, era giunta anche la sorella della vittima che, nell’intento di allontanarla dall’aggressore, era stata a sua volta colpita al volto dall'uomo. Entrambe, poi trasportate presso al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, sono state giudicate guaribili rispettivamente in dieci e sette giorni per i relativi accertamenti.

L’uomo invece è stato accompagnato presso gli uffici del comando compagnia. Durante la ricostruzione dei fatti operata dai militari è emerso che il tutto era nato nella serata precedente, trascorsa dalla coppia in un locale di Ravenna in compagnia di altri amici per festeggiare un compleanno. Tra i due era scaturita una lite per futili motivi, proseguita poi nel tragitto di rientro a casa e degenerata nella duplice aggressione alle due donne.

Su disposizione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Ravenna, per il trentenne si sono aperte le porte del carcere cittadino, dove tuttora si trova in attesa dell’udienza di convalida.