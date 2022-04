Affitti estivi 'sold out' nei lidi ravennati: "A febbraio era già quasi tutto esaurito, e c'è chi ha già prenotato per il 2023"

Estate 2022 'sold out'. Trovare un appartamento in affitto nel ravennate è diventato un'impresa non solo per chi cerca un'abitazione permanente - vi abbiamo raccontato la storia di una famiglia che ha dovuto rinunciare a un'offerta di lavoro perchè non riesce a trovare una casa da affittare -, ma anche per chi vuole trascorrere un periodo di vacanza nei nostri lidi. Nell'ultimo anno e mezzo, infatti, sono aumentate molto le richieste di appartamenti estivi in affitto, complice anche il Covid che porta i turisti a preferire un'abitazione indipendente piuttosto che una sistemazione in hotel. Ma questa non è l'unica ragione che ha fatto impennare la domanda.

"Sono aumentate le richieste di affitti al mare sia per quanto riguarda il residenziale che per quanto riguarda il turistico - spiega Michele Antonini, collaboratore dell'agenzia immobiliare Reno di Brognara Donatella a Casal Borsetti - Quelle del turismo, in particolar modo, nell'ultimo anno e mezzo sono raddoppiate. Ho esaurito praticamente tutte le abitazioni che avevamo da affittare per l'estate nel giro di tre settimane, a fine febbraio l'80% degli appartamenti era già pieno. Negli anni passati, invece, capitava che ad aprile avessimo ancora la metà delle case disponibili. E c'è anche chi ha già prenotato per l'estate 2023!".

Il Covid ha sicuramente influito su questo aumento, ma ci sono altri elementi da considerare: "Si preferisce cercare un appartamento piuttosto che un albergo, in più ora la gente ha meno soldi da spendere, per via dei rincari degli ultimi mesi - continua Antonini - Per cui molti preferiscono fare una vacanza 'dietro casa' rimanendo in Italia, piuttosto che andare all'estero e pagare volo e quant'altro. Nonostante i rincari, però, abbiamo avuto un boom di richieste: se avessi altri dieci appartamenti li affitterei subito! Ho ancora tante richieste per agosto ad esempio, ma non abbiamo più nulla da offrire. Ci sono tante richieste anche plurimensili o addirittura per tutta la stagione, magari di persone che usano l'appartamento saltuariamente o che sono in smart working e possono lavorare anche dal mare".

L'aumento della domanda, al contrario di quanto successo per gli affitti residenziali nel ravennate, non ha però spinto a un vertiginoso aumento dei canoni di locazione. "Non abbiamo constatato grossi aumenti, o almeno noi non abbiamo ritoccato i prezzi più di tanto. In qualche caso qualche aumento c'è stato, ma dovuto soprattutto a lavori eseguiti nel corso degli anni negli appartamenti in questione".