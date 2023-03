Una modella ravennate a Pechino Express: "Ho combattuto le mie paure e sono tornata con occhi diversi"

C'è anche una ravennate tra i concorrenti della nuova edizione di 'Pechino Express - La via delle Indie', l'avventuroso reality show di Sky partito quest'anno da Mumbai, prima tappa di una rotta che ha portato i concorrenti alla scoperta dell'India in direzione Cambogia, traguardo finale di questa edizione dopo ottomila chilometri con zaino in spalla, un euro al giorno e diverse prove da superare.

A trionfare nella prima tappa è stata proprio Barbara Prezja, modella e cantautrice di origini albanesi cresciuta a Ravenna, in coppia con l'ex Miss Italia Carolina Stramare nella squadra delle 'Mediterranee'. Le due ragazze, nonostante una partenza difficile, hanno vinto la tappa dopo un'incredibile rimonta. "Siamo partite un po' sconfortate perché la prima puntata è sempre un casino - racconta Barbara - Non capivamo ancora le dinamiche, era tutto nuovo e dovevamo ambientarci. Quando siamo arrivate ultime al "libro rosso" (che raccoglie le firme dei concorrenti una volta che raggiungono il traguardo intermedio, ndr) non ci potevo credere. Così quando è ripartito il gioco, tirando fuori l'orgoglio, abbiamo fatto di tutto per rimontare, del resto io e Carolina come dicevamo sempre siamo delle 'Mediterribili'! E alla fine abbiamo vinto".

Barbara e Carolina festeggiano la vittoria della prima tappa



Barbara - che ci tiene a mantenere nascosta la sua giovane età - è nata a Durazzo, in Albania, ed è arrivata a Ravenna quando aveva due anni. Qui è cresciuta tra anni di danza classica ed esperienze nel mondo della moda fin da ragazzina, fino a quando a 19 anni si è trasferita a Milano dove ha iniziato a collaborare con brand famosi come modella. Contemporaneamente, essendo cresciuta in una famiglia di musicisti, ha portato avanti la sua passione per la musica e il canto, facendo serate jazz e scrivendo canzoni (è stata fidanzata per 7 anni con il cantautore faentino Dulcamara). L'estate scorsa è stata invitata a partecipare al programma di Sky.

"Mi hanno detto che sarei stata in copia con Carolina, eravamo felicissime perché ci conoscevamo già - spiega la giovane avventuriera - Abbiamo legato tantissimo durante il programma, eravamo la spalla l'una dell'altra e combattevamo sempre insieme. È stato un viaggio incredibile, bellissimo e per certi versi "disagiante", ma un disagio che fa parte della vita "vera", perché ti ritrovi a vivere una vita senza filtri, senza telefono, senza niente. È una realtà estrema, quasi surreale, ancora oggi mi capita di sognare di essere lì a rivivere certe situazioni. Ho dato davvero tutto in questa esperienza. Sono partita con la paura di non riuscire a dormire in casa di sconosciuti, invece mi ritrovavo a dormire su letti scomodissimi con il rumore del treno fuori dalla finestra e crollavo subito, da quanto ero stanca".

Le difficoltà che Barbara ha dovuto affrontare hanno riguardato anche il cibo: "Io non riesco a mangiare nulla che sia piccante, e in India non ho praticamente toccato cibo, erano speziati anche i dolci! Quando trovavo banane o altra frutta ne approfittavo. Però la parte più difficile è stato affrontare le prove di forza: io non mi sono mai allenata in vita mia e non ho quella forza di cui invece era molto dotata Carolina, alla quale sono infinitamente grata. Lei ci metteva la forza fisica... Io la sfacciataggine!".

Barbara durante una tappa del viaggio



Per affrontare questa esperienza, la modella ravennate si è davvero messa alla prova. "Sono una persona estremamente ansiosa e ho sofferto di attacchi di panico, ho girato per anni con lo Xanax in tasca - racconta - Questa volta mi sono detta che dovevo dare il massimo per superare le mie paure, che per intenderci non erano paure tipo quella delle scimmie, anzi, su questo sono molto coraggiosa. Avevo paura delle mie emozioni e che l'ansia prevalesse. Invece poi una volta lì sono stata una vera guerriera. Sono tornata a casa con occhi diversi, ora vedo proprio il mondo con altri occhi: ho visto gente che non aveva niente e dormiva per terra, ma rideva sempre, erano felici. Noi invece qui in Italia spesso se non possiamo permetterci il lusso non stiamo bene. In quei paesi i valori rispecchiano la vita vera. I primi mesi in Italia dopo il viaggio sono stati difficili, piangevo e rifiutavo il cellulare, sentivo la mancanza di quella vita".

Ora Barbara guarda al futuro e sta già ricevendo tante proposte: "Oltre alla carriera di modella ho ricevuto proposte come cantautrice, in più farò una piccola parte in un film italiano. Sono contenta perché il cinema mi è sempre interessato".

Barbara e Carolina