Da ambulante in spiaggia a imprenditore di successo con i figli laureati: la rivincita di Mamadou

Dal Senegal a Cervia per fare il venditore ambulante in spiaggia, fino alla carriera da imprenditore e alla laurea dei figli. Quella di Mamadou è la storia del coronamento del 'sogno italiano', una storia di successo e di integrazione iniziata nel lontano 1987, quando sulle spiagge romagnole iniziavano a 'spuntare' i primi venditori ambulanti.

Chi si ricorda quei tempi? Teli, collanine, costumi, vestiti, oggettistica varia: il litorale si riempiva di bancarelle e teli colorati su cui gli ambulanti stendevano la propria merce senza troppi timori che qualcuno potesse allontanarli o multarli. C'era una convivenza pacifica dei venditori abusivi con gli esercenti locali, prima che iniziasse - molti anni dopo - la rivalità e la repressione del fenomeno. Il Comune di Cervia, infatti, da qualche anno promuove la linea di 'tolleranza zero' nei confronti dell'abusivismo commerciale sull'arenile, con vere e proprie task force di Polizia locale per fronteggiare il fenomeno.

"Sono arrivato a Cervia nel 1987 dal Senegal, raggiungendo mio cugino che abitava già lì - ricorda Mamadou - Ho iniziato a fare il venditore ambulante, eravamo i primi, mentre anni dopo divenne una cosa di portata molto più grande. Era veramente bello a quei tempi: i turisti in spiaggia mi accoglievano bene, avevamo una zona dedicata dove stendevamo i lenzuoli sulla sabbia e c'era una bellissima integrazione. Potevi stare anche un mese nello stesso posto e non ti dicevano niente, i controlli erano pochissimi".

Mamadou, pur parlando poco italiano, riusciva a comunicare con i turisti e a farsi capire, tanto che durante i suoi anni a Cervia è nata anche qualche amicizia. Come quella con il militante forlivese dei Verdi Fausto Pardolesi: "Quella di Fausto era una famiglia veramente bellissima e generosa, per lui ero come un fratello. Mi invitavano a mangiare a casa loro e mi trattavano come se fossi un figlio. Avevo la bancarella proprio davanti al loro ombrellone, poi negli anni '90 quando mi sono trasferito in Veneto sono anche venuti a trovarmi".

Dopo due anni a Cervia, infatti, Mamadou si è trasferito a Schio per cercare lavoro. E qui è riuscito a costruirsi una carriera di successo e a donare ai suoi figli la possibilità di studiare. "A quei tempi ero il primo senegalese entrato in fabbrica a Schio! - ricorda Mamadou - Ho lavorato duro per tanti anni, poi a un certo punto mi ha raggiunto mia moglie dal Senegal con i nostri 5 figli. Ora ho 60 anni e ho un'attività mia che sono riuscito a costruirmi con i risparmi di una vita. La figlia più grande è una giurista, l'altra è laureata in Matematica e lavora a Londra, la terza è all'ottavo anno di Medicina e altre due devono iniziare l'Università. Ringrazio Dio per tutto questo, abbiamo tenuto duro ma ora vediamo i frutti del nostro lavoro. Sono orgoglioso di loro... E sì, un po' anche di me stesso!".

Anche Mamadou, pur con un passato da venditore ambulante, si trova d'accordo con l'azione repressiva dell'abusivismo commerciale messa in atto dal Comune di Cervia. "Fare una cosa perchè sei costretto a farla non la rende giusta - precisa - Anche io quando facevo il venditore ambulante sapevo che non era giusto farlo, ma era l'unica cosa che potevamo fare all'epoca. Oggi come oggi le cose sono cambiate: chi vuole lavorare un lavoro lo trova, anni fa non c'era così tanto lavoro ed era più difficile ambientarsi. Quindi credo che quello che stanno facendo il Comune e la Polizia locale sia giusto, anche se è difficile per gli ambulanti. Se arrivassi oggi a Cervia dal Senegal? Se avessi la possibilità farei un altro lavoro. Ovviamente però se non ci fosse altro, piuttosto che ritrovarmi a rubare, sarei costretto a fare l'ambulante...".