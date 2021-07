Il campione de 'Il pranzo è servito': "Mio nonno mi disse di partecipare da piccolo, dedico la vittoria a lui (e ai peperoni)"

"Mi disse 'Perchè non partecipi?'. Così ho deciso di mettermi in gioco. Purtroppo lui, essendo venuto a mancare, non ha potuto vedermi, ma la vittoria l'ho dedicata a lui"

Una vittoria dovuta al nonno... e ai peperoni! A fine giugno è tornato ad andare in onda su Rai 1, a quasi 40 anni di distanza dalla storica prima trasmissione dell'indimenticabile Corrado, il quiz show 'Il pranzo è servito', condotto da Flavio Insinna e Ginevra Pisani. E il primo campione arriva dalla provincia di Ravenna: ad aggiudicarsi la vittoria delle prime tre puntate è stato infatti Franco Casadio, 38enne di Conselice, nella vita di tutti i giorni cantante di pianobar, ma con un talento 'nascosto'.

"Ho deciso di partecipare al programma grazie a mio nonno - racconta Franco - E' stata una cosa che ha voluto lui. Quando ero piccolo guardavo sempre il programma di Corrado insieme a lui. Una volta risposi correttamente a una domanda molto difficile, e lui rimase stupefatto. Mi disse 'Perchè non partecipi?'. Così ho deciso di mettermi in gioco. Purtroppo lui, essendo venuto a mancare, non ha potuto vedermi, ma la vittoria l'ho dedicata a lui".

Il concorrente ravennate ha avuto subito modo di stupire Flavio Insinna, indovinando al primo tentativo il peso della cassetta di peperoni: 7,2 kg. "Ma chi sei tu l'uomo bilancia? È impossibile. Come fai? Ragazzi, sono veramente ammirato" ha esclamato il conduttore dopo la risposta corretta di Franco. "E' stato sicuramente un fattore C! - ironizza il 38enne - Ci vuole anche quello nella vita. Però è anche vero che con la mia famiglia ho gestito una bancarella di frutta e verdura, sicuramente ha aiutato. Indovinare è stato stupendo, anche io sono rimasto allibito! Ho tirato fuori il meglio di me e mi sono sentito ricco dentro".

Dopo 4 puntate, Flavio è tornato a Conselice con un bottino di 3100 euro di buoni spesa, che ha già in mente come spendere: "La prima cosa che comprerò sono sicuramente i peperoni!".