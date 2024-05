Guido, 19enne premiato da Mattarella: "Con la mia mappa abbiamo coordinato migliaia di volontari durante l'alluvione"

Il giovane Guido Betti è uno dei tre ravennati che qualche giorno fa sono stati nominati Alfieri della Repubblica. Il presidente Mattarella ha conferito l'Attestato d’onore a Guido "per l’energia e la visione innovativa con cui ha contribuito alla realizzazione della piattaforma informatica, CommunitySos, che ha consentito di organizzare più di seimila volontari nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna ".

Il 19enne ravennate, che sta per diplomarsi all'Itis Nullo Baldini, è stato 'doppiamente' volontario durante l'alluvione che un anno fa ha devastato la Romagna: non solo è sceso in strada a spalare, ma ha anche messo a disposizione le sue competenze informatiche per aiutare a distribuire gli 'angeli del fango'. "L'idea di creare una piattaforma informatica non è stata mia - precisa subito -, ma la stava già sviluppando l'associazione Micromondi, io ho solo dato una mano. Loro avevano iniziato a raccogliere tutti i volontari e le richieste di aiuto attraverso un questionario online, in modo da organizzare i gruppi di volontari. Avevano già una mappa con le varie zone alluvionate, ma volevano espanderne le funzionalità. Inizialmente li ho aiutati controllando i dati e distribuendo i volontari; poi, quando hanno scoperto che studiavo informatica, mi hanno chiesto se potevo sviluppare questa nuova versione della mappa che permettesse di visualizzare in modo istantaneo dove si trovavano i vari volontari".

Così Guido, insieme al compagno di classe Federico Santucci, nel giro di breve ha sviluppato la mappa aggiungendo nuove funzionalità. "Abbiamo accolto migliaia di richieste di volontari e centinaia di richieste di aiuto - ricorda il giovane - Sono arrivati volontari da tutta Italia ed è stato un lavoro di coordinamento impegnativo per tutti. La cosa che mi ha colpito di più è che continuavano ad arrivare richieste, c'era continuamente gente che rispondeva al questionario per venire in Romagna ad aiutare chi aveva perso tutto".

Il 19enne si ritiene fortunato, dal momento che l'alluvione non lo ha colpito in prima persona. "Ma ho avuto alcuni compagni di classe con la casa allagata - racconta - Proprio per questo mi sono sentito in dovere di dare una mano. La domenica successiva all'alluvione sono andato ad aiutare a spalare fango a Forlì, c'era una quantità di gente in strada enorme". E ora Guido, dopo questo riconoscimento importante, pensa al futuro convinto della strada intrapresa: "Dopo il diploma mi trasferirò a Trento, mi sono già pre-immatricolato: studierò Ingegneria informatica".