Letizia, 20enne premiata da Mattarella: "Il riconoscimento non è solo mio, ma di tutti i volontari"

Letizia Galletti è una dei tre ravennati che qualche giorno fa sono stati nominati Alfieri della Repubblica. Il presidente Mattarella ha conferito l'Attestato d’onore alla 20enne lughese "per aver portato sollievo con la sua musica a tante persone costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito dell'alluvione".

Durante i giorni successivi all'alluvione, il Palabanca di Lugo ha ospitato centinaia di sfollati. Letizia era tra i ragazzi che si sono occupati della gestione degli alluvionati, ma anche tra coloro che ogni sera organizzavano momenti di canto serale per cercare di risollevare un po' gli animi. "Durante il giorno mi occupavo della parte amministrativa/burocratica, organizzavo i gruppi di sfollati in entrata e in uscita dal palazzetto, gestivo i carichi di cibo e vestivi che venivano donati, le chiamate con le forze dell'ordine... Diciamo che ero diventata un po' il punto di riferimento lì dentro - racconta la giovane - La sera, invece, cantavamo tutti assieme per dare sollievo e gioia ai tanti alluvionati ospiti nel palazzetto, che avevano perso tutto".

In quel periodo, Letizia frequentava l'ultimo anno del liceo classico 'Ricci Curbastro' di Lugo e si stava preparando ad affrontare l'esame di maturità. "Visto che le scuole erano chiuse e non sapevamo ancora come sarebbe stato l'esame per noi alluvionati, ho pensato di dare una mano alla mia città - ricorda la 20enne - Non sapevo cosa mi aspettasse, e alla fine si è rivelata un'esperienza bellissima. Non dimenticherò mai gli sguardi di tenerezza delle persone che dormivano al palazzetto, il modo in cui gli anziani ci raccontavano le loro storie, sono cose che mi rimarranno impresse per sempre. A fine giornata ricordo che c'era sempre una grande commozione".

Un'esperienza di volontariato che a Letizia è servita anche in ottica futura: "Dopo la maturità mi sono iscritta alla facolta di Psicologia all'Università di Padova - spiega - Ero già abbastanza convinta della mia scelta, ma sicuramente con l'alluvione ho avuto conferma che fosse quella giusta. Mi ritrovavo ad ascoltare le persone e mi rendevo conto che quella cosa mi piaceva molto. Detto questo non mi aspettavo un riconoscimento, perché non ho fatto nulla in più rispetto a tanti altri volontari. Alla fine ho realizzato che questo premio non è solo mio, ma di tutti i volontari, la vedo come una nomina simbolica di un premio comunitario".