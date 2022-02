Il futuro di Elena dopo MasterChef tra cucina e comicità: "Sogno un programma in tv. E porterò Barbieri a Lido Adriano!"

Ha tanti progetti in testa per il futuro, ma vuole anche lasciarsi "travolgere" da ciò che lo stesso futuro le offrirà Elena Morlacchi, 55enne di Lido Adriano reduce della partecipazione all'undicesima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda su Sky Uno ogni giovedì. La simpatica aspirante chef è stata eliminata dal programma classificandosi in settima posizione, entrando quindi nella top ten, dopo aver sbagliato un cacciucco durante l'Invention Test con i finalisti della scorsa edizione del programma. Ma l'eliminazione non ha fermato i suoi sogni 'comico-culinari'.

Elena, com'è andata l'avventura di MasterChef? Ti aspettavi l'eliminazione?

E' andata benissimo, sono stata molto soddisfatta del mio operato. All'inizio speravo di arrivare nei primi 10, poi chiaramente l'asticella si alza sempre di più man mano che vai avanti... Però sì, mi aspettavo l'eliminazione perchè sono una perfezionista maniacale e il giorno prima avevo fatto un piatto brutto, e questo mi aveva provato fisicamente. Forse ha influito anche l'età, visto che ero molto più grande degli altri concorrenti. Non ero più sul pezzo, in altre condizioni per me sul cacciucco non sarei caduta. Però sono contenta perchè il 7 è un bel numero!

Qual è stato il momento più bello e quello di brutto durante il programma?

Il più brutto sicuramente l'eliminazione. Il più bello quello in cui ho presentato la banana col cervello, perchè volevo cucinare il cervello da tanto, le frattaglie sono la mia passione. Quando l'ho visto tra gli ingredienti ha "preso potere su di me" e ho stupito tutti. Io un piatto lo sento nella testa ancor prima di assaggiarlo, forse perchè ho viaggiato tanto e ho assaggiato di tutto, e questo forse è il quid in più che i ragazzini non hanno.

Senti ancora i tuoi compagni di MasterClass?

Certo, sono rimasta in buonissimi rapporti con tutti. Con Dalia in particolare, dentro al programma eravamo un po' come Sandra e Raimondo, e anche adesso sui social "litighiamo", ci prendiamo in giro e io sto al gioco. Ma è nata una bella amicizia anche con Rita e Pietro. Sui social poi mi seguono un sacco di ragazzini, avrò il fascino della nonna! Ma ho anche tante follower donne e ricevo un sacco di complimenti, è una cosa che mi apre il cuore: le donne devono capire che la vita a 55 anni non è finita, e io cerco di essere da esempio.

Hai ricevuto offerte di lavoro dopo MasterChef? Quali sono i tuoi progetti ora? Hai detto di voler aprire un ristorante a Lido Adriano...

Sul ristorante dopo le ultime bollette ricevute sono un po' restia! (ride, ndr) Ma non escludo collaborazioni, sono aperta a 360 gradi perchè a 55 anni credo di potermi permettere quasi tutto. Vorrei fare delle cose che mi piacciono, e anche l'idea dello chef a domicilio o dell'home restaurant mi piace. Comunque ho già ricevuto tante richieste.

Ti piacerebbe fare un programma di cucina in tv?

Magari! Io adoro la tv e mi sono divertita un sacco a cucinare a MasterChef. Mi piacerebbe fare un programma di cucina buona e sulle materie "dimenticate", ma allo stesso tempo un programma divertente, perchè è come sono io: cucina e comicità.

La tua partecipazione ha messo in luce Lido Adriano, anche chef Barbieri ha detto che verrà a trovarti!

Spero che quest'estate mi consegnino le chiavi della città o mi facciano sindaco di Ravenna visto la pubblicità che ho fatto al mio lido, è destinato a diventare l'Ibiza del 2022! (ride, ndr) Chef Barbieri in un modo o nell'altro riuscirò a portarlo qui e a fargli una piadina... o un burrito! Ma ho adorato tutti gli chef... Cannavacciuolo mi ha aiutata tantissimo, Locatelli mi ha dato tanti consigli, però con Barbieri si è creato un legame speciale, mi è entato nel cuore.