Intitolazione della scuola all'ex sindaco Matteucci, la moglie: "Per lui era un luogo di felicità"

Emozione, commozione e felicità. Sono questi i sentimenti che prova Simona Pepoli, vedova del defunto sindaco Fabrizio Matteucci, per l'ok della Giunta di Ravenna al progetto di intitolazione della scuola elementare di Classe. "Quando il preside della scuola mi chiamò per chiedere se mi faceva piacere, la proposta mi commosse tantissimo", racconta Pepoli. Una proposta nata proprio da quelle insegnanti che, insieme a Matteucci, seguirono l'iter per la nascita della nuova scuola della frazione, a causa delle cattive condizioni del vecchio plesso. A distanza di anni, dunque, le maestre "si sono mosse per presentare la proposta di intitolazione con convinzione e partecipazione. Mi fa un gigantesco piacere", commenta la moglie dell'ex sindaco.

Particolarmente forte era il legame di Matteucci con il mondo della scuola. "Per lui la scuola era un luogo di grandissima felicità. Lo ricordo quando tornava a casa dopo una visita in una scuola, era felicissimo", continua Pepoli. Non secondario poi il legame che si è creato proprio con la scuola di Classe: "Il giorno dell'inaugurazione era contentissimo - conclude la moglie del compianto Matteucci - Ricordo la sua costante ostinazione e determinazione nel seguire personalmente quel progetto. Era convinto che dovesse esserci scuola in quel luogo".