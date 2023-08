'Invasione' di cavallette nelle spiaggia della Riviera, i bagnanti: "Mancavano solo quelle"

Anche sulle spiagge arrivano le cavallette. Nel pomeriggio di mercoledì è stata segnalata una vera e propria "invasione" di questi insetti in varie località della Riviera romagnola. Da Bellaria a Cesenatico e qualcuno le ha avvistate anche a Cervia. Dopo la denuncia degli agricoltori in collina, che registrano già forti danni per via della presenza di questi insetti, l'infestazione colpisce anche la costa causando in alcuni casi la fuga dalla spiaggia di vari bagnanti.

A provocare l'arrivo delle cavallette potrebbe essere stato il vento di Garbino, molto forte martedì, che avrebbe spostato gli insetti dall'entroterra verso il mare. Tante le segnalazioni sui social, in particolare nella zona di Cervia. "Stavo per gustarmi un affogato al caffè, ma un cavalletta ha proprio deciso di morirci affogata dentro". "Ci mancavano anche queste... come se non ne avessimo avuto abbastanza".