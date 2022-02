Nuova Casa della Salute in Darsena, apre anche quella a Marina. Tutti gli investimenti dell'Ausl

La Casa della Salute della Darsena prende sempre più forma. Ma la struttura è solo uno dei tanti interventi previsti nel piano investimenti dell'Ausl della Romagna, che per l'ambito di Ravenna ha destinato oltre 40 milioni di euro. A illustrarli, durante la seduta di consiglio comunale straordinaria dedicata a Covid e sanità di martedì pomeriggio, è stata Francesca Luzzi, ingegnere che si occupa degli investimenti Ausl nell'Unità operativa Progettazione e sviluppo edilizio diretta da Enrico Sabatini.

I finanziamenti: dalla Casa della Salute Darsena alla nuova Palazzina materno-infantile

5 milioni di euro saranno destinati al blocco operatorio del Santa Maria delle Croci, con la riqualificazione e l'adeguamento dei vecchi comparti operatori (fine lavori prevista per il 2023). 7 milioni saranno destinati alla riorganizzazione della rete ospedaliera, che riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso, ma anche i reparti di terapia intensiva e semintensiva (fine lavori prevista per il 2024). 13,4 milioni andranno alla nuova Casa della salute della Darsena nel parco Cesarea in via Antica Milizia. Ma in questo finanziamento è compresa anche la riqualificazione degli ospedali di comunità di Cervia e di Russi (fine lavori prevista per il 2026). A marzo tra l'altro è prevista finalmente l'apertura della Casa della Salute di Marina di Ravenna, anticipano dall'Ausl, mentre per quanto riguarda quella di Castiglione il Comune di Ravenna e quello di Cervia stanno lavorando per cercare un accordo.

La nuova palazzina dei servizi amministrativi



6 milioni serviranno al finanziamento della nuova palazzina da 3000 metri quadri dei servizi amministrativi i cui lavori inizieranno entro l'anno, trasferendo la direzione generale da via de Gasperi all'area ospedaliera (avvio lavori entro il 2022). 1,8 milioni andranno all'ampliamento e alla riqualificazione della vecchia centrale di sterilizzazione. In più ci sono anche 4 miliardi per il miglioramento sismico di alcune strutture (intervento entro il 2026), 3 per l'efficientamento energetico e 4 per la sostituzione delle grandi tecnologie di diagnostica e terapia. A tutto ciò si aggiunge anche il progetto della nuova Palazzina materno-pediatrica per 15 milioni e la speranza, attualmente, è quella che questo progetto venga finanziato.

La nuova palazzina materno-pediatrica



Casa salute della Darsena: 20 posti letto immesi nel parco Cesarea

L'intervento più atteso è sicuramente quello della nuova Casa della salute della Darsena, che sarà realizzata nel verde del parco Cesarea. Sarà una palazzina di 6mila metri quadri dislocata su 3 livelli, spiegano dall'Ausl durante la seduta di consiglio. Accoglierà 20 medici di medicina generale, avrà un'area specialistica molto estesa e legata non solo alle patologie croniche, ma anche alle prestazioni di primo livello che attualmente vengono erogate in ospedale, di modo da alleggerire il carico del nosocomio ravennate. La Casa della salute Darsena avrà 20 posti letto e un'area legata alla promozione della salute.

Consiglio comunale su sanità e Covid