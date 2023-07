Investimento mortale a Riolo: il conducente si costituisce: "Credevo di aver investito un animale"

Si è costituito il conducente responsabile dell'investimento mortale che ha causato il decesso di Stefano Quarneti a Riolo Terme. Il tragico incidente risale probabilmente alla notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio, ma il cadavere del 71enne casolano Stefano Quarneti sarebbe stato ritrovato solo una settimana più tardi, dietro un guard rail in via Casolana. Secondo le prime informazioni, a costituirsi davanti ai Carabinieri sarebbe un ultra 50enne della zona. L'uomo avrebbe riferito agli investigatori che quella notte non si sarebbe accorto di aver investito una persona, pensava invece di aver messo sotto con la sua vettura un animale. Ora il conducente è stato denunciato per omicidio stradale. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola martedì.