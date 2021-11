Lo investe con l'auto dopo il litigio in strada: arrestato per tentato omicidio

Dal litigio al tentato omicidio. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano per tentato omicidio. Alle 7 di lunedì mattina i poliziotti della sezione volanti della Questura sono intervenuti al distributore di carburanti Agip di via Trieste, dove l'ambulanza del 118 aveva soccorso un 39enne ravennate apparentemente vittima di un incidente stradale, trasportandolo presso l'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Gli approfondimenti svolti dagli uomini delle volanti, con l'ausilio dei colleghi della Squadra Mobile, hanno consentito di accertare che, all'esito di un diverbio stradale tra il ferito e un 36enne, mentre la vittima si avvicinava alle pompe di benzina dove era ferma la vettura a bordo della quale vi era lo stesso 36enne, questi era ripartito e, anziché abbandonare l'area, aveva invertito la marcia e aveva investito volontariamente il 39enne, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni per fratture multiple in tutto il corpo.

Il 36enne, presente sul posto all'arrivo dei soccorsi, al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio e condotto in carcere a Ravenna.