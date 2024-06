Persona investita in stazione, circolazione dei treni sospesa e forti ritardi

Traffico ferroviario bloccato o in forte ritardo lungo la linea Adriatica che unisce Bologna a Rimini a causa dell'investimento di una persona da parte di un treno in transito. E' quanto avvenuto all'altezza della stazione di Forlì, pochi minuti prima delle 13.30 alla banchina del binario 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo e la Polizia Ferroviaria per gli accertamenti di rito. Ancora da chiarire le circostanze del decesso.

Come sempre in questi casi, per permettere le attività di rito degli inquirenti, è stato sospeso il traffico ferroviario. I disagi alla circolazione dei treni si sono fatti subito pesanti sui treni carichi di turisti, vista la giornata. Il traffico dei treni verso Bologna è stato sospeso, mentre quello verso sud riporta ritardi dai 45 minuti fino ad oltre due ore.