Invita pallavolista 15enne a prendere un aperitivo: arbitro squalificato per 4 mesi

Secondo uno dei fischietti più celebri del mondo come Pierluigi Collina, ogni arbitro non può essere saggio ma impulsivo. Purtroppo c’è chi ha voluto approfittare di questa impulsività come giustificazione per un comportamento che non sta né in cielo né in terra. Un direttore di gara attivo nel Ravennate è stato infatti squalificato negli ultimi giorni dal Tribunale Federale della Federvolley per aver invitato una giocatrice 15enne a prendere un aperitivo con lui.

Il tentativo di approccio non è andato fortunatamente a buon fine, visto che la pallavolista ha denunciato subito il fatto e si è arrivati a questa sentenza che comunque si riferisce esclusivamente alla giustizia sportiva. Come si sono svolti i fatti? In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’arbitro era stato designato per una gara del campionato femminile Under 16, prendendosi fin troppa confidenza con la giovane atleta subito dopo il match. Lo stesso arbitro non ha smentito la richiesta di un appuntamento per un aperitivo, limitandosi a spiegare come l’unico suo intento fosse quello di parlare di situazioni di gioco con quella che era la capitana di uno dei due club della partita.

La responsabilità disciplinare è stata dunque confermata, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione di doveri, agendo per motivi futili e abietti. La decisione del Tribunale FIPAV sta già facendo discutere per l’entità della sanzione, definita da più parti troppo “leggera”: il giudice ha infatti optato per la sospensione dell’arbitro da ogni attività federale per quattro mesi. Come è comprensibile, non sono state rese note le squadre coinvolte e ovviamente neanche il nome della pallavolista coinvolta per tutelarla in una situazione tanto delicata.