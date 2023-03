“Io Leggo Perché”: anche una scuola della provincia premiata dal contest nazionale

L’Istituto comprensivo Pascoli di Riolo Terme è tra le scuole vincitrici del contest nazionale “Io Leggo Perché”. L’iniziativa, che ogni anno coinvolge tantissime scuole in tutta Italia, ha visto la partecipazione delle dieci sezioni della scuola primaria, che ha organizzato l’evento, con la collaborazione degli alunni della secondaria di primo grado e della scuola d’infanzia.

“Leggere per costruire un mondo più inclusivo”: questo il tema del contest 2022, che l’IC Pascoli ha interpretato con un evento dal titolo “Libri senza frontiere”. Gli studenti hanno utilizzato i fogli di carta come veri e propri strumenti musicali, rendendoli parte integrante di una performance musicale svoltasi nel corso principale di Riolo Terme. I libri si sono poi trasformati in “attrezzi” per tanti giochi di abilità, perché suonando e giocando si possono annullare le diversità. L’originalità del progetto e il grande coinvolgimento del corpo docenti e degli studenti hanno permesso alla scuola di risultare tra i tre vincitori del contest nella sezione scuole primarie.