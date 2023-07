Ippica in lutto, è morto il ravennate Roberto Andreghetti: "Addio al campione del Mondo"

“Roberto Andreghetti, uno dei più grandi e vincenti driver italiani della storia del trotto mondiale, ci ha lasciati”. Ne dà notizia il presidente dell’Anact, Roberto Toniatti in un post sul profilo Facebook Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore. Il ravennate Andreghetti si è spento a 60 ann, “Andreghetti è stato Campione del Mondo, plurivincitore di Derby, di Lotteria di Agnano, di Campionato Italiano Guidatori Trotto, ha trionfato all’estero e ovunque con la stessa facilità con cui iniziò la carriera nella sua Romagna e nella vicina Emilia. Roberto Andreghetti ha vestito tutte le giubbe più prestigiose degli allevatori e proprietari del trotto tricolore, e lo ha sempre fatto destinando al cavallo la stessa cura e la stessa lealtà che ha riservato a chi l’ha incrociato in questa esperienza terrena che si ferma qui. Quello che non si fermerà è il nostro dolore e il nostro ricordo, per una persona perbene con cui abbiamo sorriso, gioito e passato momenti indimenticabili. Alla famiglia, che Roberto amava più di ogni altra cosa, il Presidente Roberto Toniatti, l’intero Consiglio i dipendenti e i collaboratori dell’Anact esprimono le più sincere condoglianze. Ciao Roberto, grazie per l’uomo che sei stato, e per aver fatto volare i nostri cavalli”, conclude il post.