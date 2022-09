Pioggia e vento forte, il maltempo fa slittare Ironman: posticipati gara ed eventi

Il maltempo fa slittare anche Ironman 2022 a Cervia. A causa delle previsioni meteo e dell'allerta di Protezione Civile in vigore per sabato, "arancione" per vento e "gialla" per temporali, è stato deciso di rinviare la gara e gli eventi in programma per sabato 17 settembre a domenica 18. Sarà tutto riprogrammato per la giornata di domenica, salvo condizioni meteo avverse anche per quella giornata. La decisione è stata presa per salvaguardare la sicurezza di atleti e spettatori in strada e in mare. Sabato pomeriggio verranno effettuate ulteriori verifiche per confermare il rinvio di Ironman a domenica.

Due le gare principali. La distanza Ironman (in programma per sabato e rinviata a domenica): 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 di corsa; domenica 18, Ironman 70.3: 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa. E ancora domenica si svolgerà 5150 Cervia Triathlon, la distanza olimpica a marchio Ironman: 1,5km di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa. Ma tanti sono stati a partire da giovedì gli eventi collaterali – dalla Parata delle Nazioni, alla gara podistica notturna non competitiva per le strade di Cervia, a quella riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni – per una grande festa dello sport.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO