La Parata delle Nazioni apre il weekend di Ironman: gli eventi in programma

Al via il lungo fine settimana dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, l’evento di Ironman più partecipato al mondo. Sono circa 7.000 gli atleti iscritti alle gare del 17 e 18 settembre, provenienti da 72 nazioni. Proprio in omaggio al carattere internazionale della manifestazione sportiva e alla grande affluenza di atleti registrata, l’Amministrazione comunale e Ironman hanno organizzato la Parata delle Nazioni, giovedì 15 settembre alle ore 18. La sfilata dei triatleti, in rappresentanza della propria nazione, è un’iniziativa che si realizza solo in Italia. Partirà dalla Rotonda della Pace per arrivare, lungo viale Roma, in piazza Garibaldi. Il corteo sarà accompagnato dai Musicanti di San Crispino.

Giovedì mattina, inoltre, alle 11 al Magazzino del Sale Torre, è in programma la presentazione pubblica della quinta edizione di Ironman Italy. La sera alle 21 è invece in programma la Night Run, corsa notturna non competitiva di 5 km, che partirà dal bagno Fantini (Lungomare Deledda 182) e inonderà di energia il centro cittadino. Venerdì 16 settembre l’appuntamento è sempre al Fantini Club, alle ore 15, per la seconda edizione dell’Ironkids: i giovanissimi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni potranno vivere l’emozione di raggiungere l’arco di arrivo dell’Ironman Italy Emilia-Romagna. La corsa, non competitiva, si svolge sulla sabbia, su una distanza che varia in base all’età, da un minimo di 250 fino a 1000 metri. Nella serata il Ristorante Calamare del Fantini Club ospiterà l’esclusiva cena di gala quinto Ironman Gala Dinner Fantini Club, alla quale parteciperanno atleti, istituzioni e grandi ospiti del mondo dello sport. In segno di benvenuto agli atleti giunti da tutto il mondo, l’Amministrazione comunale ha organizzato, alle ore 21.30, uno splendido spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia.

Sabato 17 settembre sarà poi la volta dell'Ironman di lunga distanza: gli atleti nuotano per 3,8 chilometri in acque libere, poi pedalano per 180 km e infine corrono una maratona (42 km). La prtenza è in programma alle 7.30 dalla spiaggia libera, mentre l’arrivo è al bagno Fantini. I primi atleti dovrebbero arrivare verso le 15. Domenica 18 settembre la grande kermesse del triathlon si chiude con l'edizione regionale dell'Ironman70.3, detta "half distance" (partenza alle ore 12 dalla spiaggia libera) e l’evento di triathlon della serie 5150™, la distanza olimpica (partenza alle 13.30 dalla spiaggia libera).