L'Ironman 'fai da te' di Luca e Federico: "L'idea ci è venuta guardando Alex Zanardi"

Una sorta di Ironman "fai da te": è l'idea che hanno avuto il 29enne Luca Pezzi e il 26enne Federico Cappelli, amici e colleghi di Castrocaro Terme. "L'idea dell'Ironman è nata nelle nostre menti circa 5 anni fa, guardando il video di Alex Zanardi alla sua prima partecipazione all'Ironman di Kona 2014 - raccontano i due giovani - Un anno fa abbiamo iniziato ad allenarci in maniera costante per poter partecipare all'Ironman 70.3 di Cervia ma, a a causa del Coronavirus e nell'incertezza delle manifestazioni sportive, abbiamo deciso di testare ugualmente il nostro livello di preparazione organizzando e svolgendo la prova in autonomia, cercando di replicare il più possibile le condizioni di gara reali quali location e percorso. Sicuramente il caldo di agosto rispetto alle temperature più miti di fine settembre, periodo in cui si svolge l'evento ufficiale, e le strade aperte al traffico non ci hanno agevolato".

Ma i due ragazzi non si sono lasciati abbattere dalle difficoltà: "Alle 9:15 siamo partiti dal bagno Fantini di Cervia con la frazione di nuoto, condizioni e temperatura dell'acqua ottimali. In meno di 40 minuti siamo usciti dal mare per dirigerci di fretta fino alle nostre auto parcheggiate: qui abbiamo indossato l'abbigliamento da ciclismo e scaricato le bici pronti a partire. Al 50esimo chilometro avevamo predisposto il ristoro nel nostro ufficio di Forlimpopoli, dove ci attendevano i nostri colleghi con cibo e bevande per rinfocillarci. La frazione di bici si è svolta senza intoppi e solamente negli ultimi 5 km sulla Cervese il vento contrario ci ha rallentati. Ultimo cambio, ricarichiamo le bici in auto e indossiamo abbigliamento e scarpe da running".

Verso l'ottavo chilometro, la fatica comincia a presentare il conto: "Siamo nelle ore più calde delle giornata e il sole picchia forte in testa, il caldo sale dall'asfalto, le gambe si irrigidiscono e le poche fontane sono l'unico sollievo. Una volta terminato tutto, infatti, la prima cosa che abbiamo fatto è stata rituffarci nel mare per rinfrescarci .Da quest'anno è stata installata una doccia nel nostro ufficio, e questo ci permette di allenarci anche in pausa pranzo e quindi riuscire a incastrare meglio tutti gli impegni della giornata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tempo totale impiegato da Luca Pezzi è stato di 5 ore 32 minuti e 24 secondi. Per Federico Cappelli il tempo totale impiegato è stato 7 ore e 24 minuti, quindi regolare essendo di 8 ore il tempo massimo nel regolamento ufficiale dell'Ironman. "Come prima volta siamo soddisfatti - concludono i due amici - speriamo di poter migliorare ancora e di partecipare finalmente a una manifestazione importante come l'Ironman di Cervia".