Iscrizioni alle superiori, cresce la scelta dei Professionali. Calo più consistente al Torricelli-Ballardini di Faenza

A chiusura delle operazioni di iscrizione online, il cui termine era fissato per il 12 di febbraio, sono 3405 le alunne e gli alunni che si sono iscritti al primo anno degli istituti di istruzione secondaria della provincia di Ravenna. Seppur non definitivo (mancano all’appello alcuni alunni per i quali le famiglie stanno procedendo all’iscrizione diretta), il dato vede un leggero calo degli iscritti a livello provinciale rispetto allo scorso anno (pari a 57 alunni in meno), dovuto alle minori iscrizioni che si sono registrate nelle scuole di Faenza (-44) e Lugo (-25), mentre sono stabili quelli nelle scuole di Ravenna (+12).

Un dato conseguente al minore numero degli alunni in uscita dalle scuole del primo grado della provincia di Ravenna (-130), compensato in parte dal saldo positivo della migrazione delle iscrizioni fra province. Il calo più consistente riguarda il Liceo Toricelli-Ballardini di Faenza - investito nelle scorse settimane da una polemica -, che passa dai 395 iscritti dello scorso anno ai 343 di quest'anno (-52).

I dati complessi delle tre tipologie di istruzione (Licei, Tecnici e Professionali) mostrano una prevalenza dei Licei (40,2%), seguiti dai Tecnici (38,6%) e dai Professionali (21,2%). Rispetto al dato regionale, minore è l’iscrizione ai Licei (-5%), maggiore ai Tecnici (+1%) e ai Professionali (+4%); anche il raffronto con il dato nazionale evidenzia una minore propensione verso i licei, mentre maggiore è la scelta per l’istruzione professionale, con un aumento delle iscrizioni per il settore commerciale e i servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Il dato nella provincia, raffrontato con le iscrizioni dello scorso anno, evidenzia un leggero calo nei tecnici e nei licei.

Il calo di iscrizioni nell’istruzione liceale coinvolge in particolare l’indirizzo del Liceo Classico (-17), del Linguistico (-49), del Liceo Artistico (-40), mentre aumentano gli iscritti all’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale (+33). Il numero degli iscritti agli indirizzi scientifici rimane stabile (+29 per il Liceo Scientifico, -29 per le Scienze Applicate). Nei Tecnici diminuiscono in particolare le iscrizioni nel settore economico (-44). Nel settore Tecnologico, complessivamente stabile, si registra un aumento negli indirizzi di Agrario-Agroalimentare (+13), Meccanica (+8) e Chimica (+8). Per quanto riguarda le singole scuole e i diversi territori, le iscrizioni ad oggi si sono distribuite come segue: