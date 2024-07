Iscrizioni aperte al Corso di formazione per guide turistiche giubilari

A scuola di accoglienza. Partirà ad ottobre il primo percorso formativo pensato e finalizzato a dare la possibilità alle guide turistiche (iscritte all’albo) di essere inserite in un elenco di “Guide giubilari per percorsi di arte e fede a Ravenna per tutti”. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e dall’Opera di Religione, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana e il Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della CEI.

L’obiettivo, spiegano dall’Opera di Religione, è «creare un gruppo di guide formate per guidare gruppi di pellegrini e fedeli nella visita alla nostra città e ai monumenti diocesani di Ravenna, in modo che essi siano accessibili a tutti».

«Quei “pellegrini di speranza” – come recita il motto del Giubileo 2025, peregrinantes in spem –, che dovranno essere resi partecipi delle realtà monumentali e storico artistiche, testimoni del cammino di fede della Chiesa Cattolica nel corso dei secoli», viene sottolineato dalla Gregoriana.

«La cosa bella è poter vivere un’esperienza di arte, di fede e spiritualità per tutti e con tutti, senza escludere nessuno. Il messaggio cristiano dei mosaici di Ravenna oggi è una Parola per noi è una Parola per la sete che l’uomo ha. A nessuno, allora, deve essere impedito o limitato di aver accesso a quel messaggio, tutti fanno esperienza di fede attraverso i mosaici di Ravenna», viene ricordato dal Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei.

Si tratta di un percorso di circa 115 ore, da ottobre 2024 a gennaio 2025, che si svilupperà in due parti: la prima, sugli aspetti storici, artistici e religiosi del Giubileo e sulla Ravenna antica, i suoi monumenti e sugli itinerari per i pellegrini, a cura della Pontificia Università Gregoriana.

La seconda, sull’accessibilità universale al patrimonio artistico ravennate, a cura di esperti del settore e di enti e associazioni di persone con disabilità. Sono previsti anche laboratori per utilizzare i pannelli tattili multisensoriali installati nei monumenti diocesani Unesco.

Il corso formativo è finanziato dall’Opera di Religione. Ai partecipanti viene chiesto un contributo alle spese di 50 euro per l’intero percorso. Iscrizioni aperte dal 22 luglio al 6 settembre 2024.

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio di Promozione e Valorizzazione dei Beni culturali diocesani, via Canneti 3, Tel. 0544 541689, promozione@ravennamosaici.it, www.ravennamosaici.it