Aperte le iscrizioni agli asili nido nel Faentino: come presentare le domande

Dal 1° marzo al 5 aprile sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi e integrativi per la prima infanzia (0-3) comunali e convenzionati presenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina. L’iscrizione è aperta a bambine e bambini aventi residenza nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, con primario riferimento al Comune di propria residenza.

Sulle pagine istituzionali dei diversi Comuni sono pubblicati i bandi che raccolgono tutte le informazioni utili ai fini dell'iscrizione e materiali informativi sui diversi servizi. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono compilare la domanda di iscrizione esclusivamente online sul portale “eCivis” del Comune in cui si trova il nido.

In applicazione della normativa vigente, l’accesso al portale è possibile unicamente con credenziali SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi). È necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sosterrà il pagamento della retta.

Open day

Per aiutare le famiglie a conoscere meglio i servizi 0-3 anni comunali, convenzionati e privati dell'Unione sono proposti nel mese di marzo degli open day per visitare gli spazi e spiegare come funziona e cosa offre un servizio educativo per la prima infanzia.

Open day Faenza: nidi comunali e convenzionati 4 e 11 marzo (nel volantino presente sul sito del Comune di Faenza sono presenti le specifiche su servizi e orari di questi open day, oltre alle informazioni sugli open day dei servizi privati)

Open day nido Solarolo: 7 marzo ore 17.30-19.00

Open day nidi Riolo Terme: 10 marzo (nel volantino presente sul sito del Comune di Riolo Terme sono presenti le specifiche su servizi e orari di questi open day)

Open day nido Casola Valsenio: 10 marzo ore 17.45-19.00

Open day nido e spazio bimbi Castel Bolognese: 16 marzo ore 17.45-19.15

Gli open day dei servizi comunali e convenzionati sono ad accesso libero, senza prenotazione. Il 15 marzo è inoltre in programma anche un incontro informativo on line alle ore 17, illustrativo sui servizi per la prima infanzia del nostro territorio organizzato dal Centro per le famiglie con il Coordinamento pedagogico dell'Unione. Per informazioni e iscrizioni per questo incontro contattare il Centro per le famiglie ai recapiti 0546-691871 o informafamiglie@romagnafaentina.it