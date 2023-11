Aperte le iscrizioni ai corsi per diventare bagnini di salvataggio

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per nuovi bagnini di salvataggio organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto a Ravenna e a Cervia, che permettono di conseguire il brevetto di assistente bagnanti, abilitando al servizio di sorveglianza balneare sia al mare sia in piscine di ogni tipo. Le lezioni iniziano a gennaio, durano due mesi e sono rivolte a persone tra i 16 e i 65 anni.

Il corso riconosce crediti formativi nelle scuole e punteggio per i concorsi militari, mentre il brevetto ha validità in Italia, in Europa e nei 113 paesi al mondo aderenti alla I.L.S. (International Life Saving federation). Sul territorio di Cervia, l'importo della quota per i frequentanti maggiorenni è rimborsabile da parte della Cooperativa bagnini di Cervia, previa adesione al successivo master gratuito organizzato dalla Cooperativa stessa, che garantisce inoltre un minimo di 60 giorni lavorativi. Per informazioni e iscrizioni contattare Paolo Vandini, coordinatore FIN Salvamento provinciale: tel. 3313636097, mail paolovandini@yahoo.it.