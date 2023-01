Si aprono le iscrizioni al Cramps Contest 50: un'occasione per celebrare la storica etichetta

Partono le iscrizioni al Cramps Contest 50, concorso musicale organizzato dal Mei, riservato agli artisti e/o band fino ai 35 anni, che presenteranno una rielaborazione di un brano di uno degli artisti della storica Cramps, che compie i 50 anni di attività, e che ha pubblicato artisti del calibro degli Area, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, Claudio Rocchi e Arti & Mestieri. I selezionati si esibiranno all’anteprima del Mei tra il 22 e il 25 aprile in alcuni club selezionati tra Faenza e Bologna e altre eventuali location.

Il concorso

Dal 20 gennaio 2023 si potranno iscrivere al contest tutti gli artisti e le band residenti in Italia e in Europa. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2023. Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti e band che non abbiano ancora compiuto 35 anni sia singolarmente che come età media della band. Il Contest Cramps 50 è il contest organizzato da Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con AudioCoop, coordinamento etichette discografiche indipendenti, AIA, l’associazione artisti indipendenti, e la Rete dei Festival, il network nazionale dei contest, ed è rivolto a tutti gli artisti e band emergenti che vorranno mettersi in gioco, per suonare al Mei e vincere gli importanti premi in palio.

Per parteciare occorre la cover di un brano scelto dalla discografia della Cramps indicata qui sotto tra album e singoli divisi per artisti e titoli. Iscrizioni entro il 28 febbraio scrivendo a mei@materialimusicali.it. Si deve compilare il profilo da musicista e/o da band caricando le tracce più rappresentive; allegare un curriculum artistico, foto ed eventuali link a video e ad altro; caricare il brano cover in formato mp3 che si intende candidare al concorso.

La direzione artistica del MEI25 farà una prima scrematura per selezionare i finalisti. I finalisti si esibiranno all'Anteprima del MEI , tra Faenza, Bologna e altre evetuali location, dal 22 al 25 aprile e saranno giudicati da una giuria di esperti coordinata dal MEI con la collaborazione di Luca Pollini e Roberto Manfredi che decreterà il vincitore. Il vincitore riceverà la stampa di 300 CD e minitour dal vivo in Italia e altri premi e suonera' al MEI ufficiale di ottobre 2023.