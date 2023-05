Volontariato e cittadinanza attiva: aperte le iscrizioni per le "magliette gialle" di Lavori in Comune

Cura dell'ambiente e degli animali, pulizia di aree verdi e beni comuni, realizzazione di opere di abbellimento della città e tanti altri percorsi. Sono alcune della attività previste dal progetto "Lavori in Comune", promosso dall'assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, che riapre le iscrizioni dal prossimo 29 maggio. Una iniziativa che vuole offrire ai giovani occasioni di volontariato per dedicare parte della loro estate ad attività in favore della città.

Sono disponibili 841 posti suddivisi in 85 percorsi e attività differenziate, sia in città che nelle aree esterne del territorio. Tante le proposte, tra cui quella dedicata all’accoglienza turistica, che contraddistingue il progetto e che è sempre molto richiesta dai potenziali volontari. I laboratori durano di solito una settimana, dal lunedì al venerdì, per un impegno di circa quattro ore al giorno. Avranno inizio il 12 giugno e termineranno il 6 settembre. Gli aderenti al progetto avranno in dotazione la tradizionale maglietta gialla, la cui consegna è prevista in una cerimonia venerdì 9 giugno alle 10.30 a Palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, alla presenza dell’assessora al Decentramento Federica Moschini.

Il progetto è sostenuto dalle scuole secondarie di secondo grado e realizzato con il supporto dell’associazionismo locale, della Pro Loco, di comitati cittadini, dei servizi e del volontariato. Inoltre quest’anno è nata una nuova collaborazione con il Comune di Russi, che propone sul proprio territorio un laboratorio. L'elenco completo dei laboratori attivati e le istruzioni per le iscrizioni sono disponibili sul sito https://www.comune.ra.it/il-comune/decentramento/, mentre per ogni informazione è disponibile l’indirizzo e-mail magliettegialle@comune.ra.it