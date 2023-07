Isola San Giovanni, cittadini esasperati dal degrado: "Giardini usati per bere, spacciare e urinare"

Sono "esasperati, stanchi, arrabbiati, offesi, delusi" i cittadini che compongono il Comitato Nuova Isola San Giovanni che hanno deciso di scrivere una lunga lettera di protesta, inviata al sindaco Michele De Pascale, al Prefetto Castrese De Rosa, al vicesindaco Eugenio Fusignani e a varie altre istituzioni, per evidenziare i problemi che insistono nel quartiere di via Farini e dei Giardini Speyer. I residenti affermano di aver scritto e chiesto incontri alle istituzioni in questi anni, ma di non aver "mai ricevuto cenni di risposta". Sono 14 in tutto i punti messi in evidenza nella lettera del comitato di quartiere che sottolinea come Ravenna sia "una città con grandi potenzialità che non ricordiamo di avere mai vista in uno stato di abbandono così desolante. Si vedono fare grandi cose di non si sa quale utilità, ma non ci si interessa di tenerla pulita e in ordine".

Alcune delle problematiche segnalate dal comitato riguardano in particolare il degrado e la condizione delle strade della zona: "In viale Pallavicni mancano una dozzina di platani da anni ed anni", mentre "via Carducci è stretta e per i ciclisti pericolosissima, soprattutto per il passaggio di troppi autobus". Un punto riguarda anche le condizioni dell'asfalto in viale Farini che "da piazza Mameli alla stazione è ridotta ad un colabrodo". Sempre in zona, fra l'altro, si è aperta pochi giorni fa una buca enorme all'angolo fra via di Roma e via Carducci. I cittadini lamentano poi anche problemi legati al traffico e alla mancanza di segnaletica in zona.

Ma i residenti rivolgono la propria attenzione anche a temi di ordine pubblico, sicurezza e criminalità. "San Giovanni Evangelista - si legge nella lettera - la scala sugli Speyer, inutilizzata, è invece molto usata dai diversamente autoctoni per bere, spacciare, dormire e urinare". A questo il comitato aggiunge che "le pareti del liceo Alighieri sono piene di graffiti, orrendi peraltro" e che "le colonne dei portici del condominio Isola di San Giovanni sono orinatoi per chi passa il tempo a scolarsi birre comprate nei negozi lì intorno. Al civico 50 i residenti sono stati costretti a mettere della stagnola sotto il portone per arginare almeno un po’ l’urina che entrava nell’ingresso".

Situazioni di forte degrado sono segnalate anche sulla parte retrostante della toilette pubblica di viale Pallavicini, divenuta a detta dei residenti un "wc open air", mentre "il sottopasso della Darsena, per quanto riguarda le scale e l’ingresso agli ascensori è in totale abbandono - si legge - gli ascensori sono indecenti e puzzolenti" e sempre in zona si svolgerebbero attività di spaccio.

Il comitato punta il dito anche su alcuni negozi della zona che sarebbero "tenuti al limite della decenza". "Viviamo in una zona che assume sempre di più le sembianze di un ghetto", prosegue il gruppo di residenti che puntano il dito anche su cittadini stranieri ai quali "interessa niente di integrarsi" e su "ragazzi giovanissimi che bighellonano senza fare nulla tra i giardini pubblici e qui, che sporcano, fumano spinelli a gogò e spesso litigano". Una critica viene poi diretta anche ai "murales di dubbio gusto" e ai progetti delle magliette gialle del Comune, che non sempre sarebbero graditi dai residenti del quartiere.

La lettera si chiude con un ringraziamento del comitato "alle forze dell’ordine tutte, Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, e Carabinieri ausiliari che svolgono al meglio le loro funzioni, nonostante retribuzioni non adeguate, il numero esiguo di uomini a disposizione e a volte con pericoli per l’incolumità degli agenti".