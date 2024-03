Ispezioni dei Nas nei panifici per Pasqua: sequestro in uno stabilimento ravennate

In occasione delle festività pasquali, i Carabinieri del Nas di Bologna hanno svolto - nelle cinque province di loro competenza - 78 ispezioni in varie aziende attive nella produzione e commercializzazione di prodotti dolciari e da forno e su tutta la filiera della farina, riscontrando irregolarità in 28 casi. Complessivamente, dettagliano i militari, sono state chiuse aziende, sequestrati e distrutti alimenti del valore di circa 235.000 euro ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 65.000 euro.

Nel deposito di un'industria di produzione di panificati nel ravennate, in particolare, è stata riscontrata promiscuità di stoccaggio di prodotti chimici, detergenti acidi e corrosivi, sfarinati, spezie e alimenti contenenti allergeni che avrebbero dovuto essere conservati separatamente. Sono stati inoltre sequestrati 3.000 chili tra materie prime scadute e semilavorati anonimi e irrintracciabili.