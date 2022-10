Istituito "L'Oscar della bicicletta": il premio ispirato a Oriani va all'ex campione Gianni Bugno

In occasione dei 120 anni della prima pubblicazione dell’opera che Alfredo Oriani dedicò a “La bicicletta” pubblicato da Zanichelli nel 1902, la Fondazione Alfredo Oriani, l’Associazione Cicloturistica Asd Oriani di Casola Valsenio, il Riolo Terme Cycling Hub, il Comune di Riolo Terme e di Casola Valsenio hanno deciso di istituire un premio intitolato all'opera omonima del primo ciclo-viaggiatore della storia. Il premio Alfredo Oriani – l’Oscar de “La Bicicletta” vuole essere un momento di ricordo della figura di Alfredo Oriani, del suo legame con la bicicletta attualizzato al nostro tempo, un riconoscimento a tutte quelle persone che promuovono, vivono e raccontano la bicicletta come stile e filosofia di vita; così come fece Alfredo Oriani nella sua opera. La prima edizione del Premio si terrà sabato 29 ottobre alle 18.30 a Riolo Terme nella Sala Murri del Grand Hotel delle Terme di Riolo.

Il primo Oscar va a Gianni Bugno, “un grande campione di ciclismo e di vita”, che nel 2021 ha pubblicato la sua autobiografia “Per non cadere. La mia vita in equilibrio”, scritto con Tiziano Marino. Bugno oggi è anche testimonial e rappresentante della SL Academy, azienda con sede a Milano che. Proprio insieme a Bugno, promuove esperienze di viaggi con una filosofia di vita ed una passione per lo sport che lo stesso Campione desidera condividere con gli amanti del ciclismo. Partendo dall’evoluzione del concetto di esperienze di sport e wellbeing con percorsi, seguiti da Professionisti ed Allenatori Sportivi e Medicali, fino all’ottimizzazione dello stile di vita e delle performance per il benessere psico-fisico e alla scoperta dei territori. Durante la serata verranno premiati tanti attori del mondo del ciclismo e del cicloturismo. Sul palco si alterneranno giornalisti, tecnici e giovani promesse per raccontare e condividere imprese sportive, percorsi e territori, salute e benessere.