L'istituto faentino premiato dal concorso ‘Inventiamo una banconota'

Inventiamo una banconota: è questo il titolo del concorso indetto dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, cui la classe 3A del corso di design della comunicazione visiva e pubblicitaria dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza ha preso parte. Tema scelto per l’anno scolastico 2021/22 è “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia”: gli studenti della 3A coordinati dalla prof.ssa Panzone Maria si sono impegnati nella realizzazione del bozzetto di una banconota immaginaria, pensando alle opportunità rivolte alle nuove generazioni all’indomani della pandemia che ha colpito l’Italia.

La classe, in rappresentanza dell’Istituto Persolino Strocchi, si è qualificata sul podio, guadagnando il terzo posto nella fase interregionale del premio ‘Inventiamo una banconota’. La cerimonia di premiazione cui l’Istituto è stato invitato a prendere parte si è svolta il 26 maggio presso la sede della Banca d’Italia a Forlì dove è stato consegnato il premio ovvero un contributo in denaro pari a 2000 euro da utilizzare per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche a scuola. Durante la visita alla sede della Banca d’Italia di Forlì gli studenti sono stati accompagnati dal direttore Giuseppe Genovese e dallo staff dell’istituto di credito cui la scuola rivolge un sentito ringraziamento per l’attenzione e la cura rivolta a docenti e studenti nel percorso di visita.

L’Istituto Persolino Strocchi di Faenza si congratula con gli studenti delle classi partecipanti che si sono impegnati nel presentare progetti creativi, con serietà e passione, affiancati dalla professionalità dei docenti che hanno coordinato le attività ed augura un buon proseguimento nella selezione nazionale che volge alla terza ed ultima fase.