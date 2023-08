Istruzione e formazione professionale, la Regione finanzia il Sistema con oltre 40 milioni di euro

C’è il corso per operatore alle vendite e quello per chi voglia trovare un proprio percorso lavorativo nel turismo. E poi ancora opportunità per chi desideri impegnarsi nel settore della ristorazione, o in quello degli impianti elettrici, nella meccatronica o nel campo dell’estetismo o diventare operatore del legno. Sono 190 i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati dalla Giunta regionale per l’anno scolastico 2023/2024. Percorsi rivolti ai ragazzi che dopo la scuola secondaria di primo grado (le medie) abbiano scelto la strada della formazione.

Questi percorsi, che dopo tre anni permettono di acquisire una qualifica professionale, fanno parte del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), istituito dalla Regione Emilia-Romagna e rientrano a pieno titolo nel secondo ciclo di istruzione.

Il Sistema prevede un’offerta di percorsi triennali progettati e realizzati congiuntamente da enti di formazione accreditati e istituti professionali. Il primo anno viene svolto nelle scuole (istituti professionali), il secondo e il terzo sono realizzati dagli Enti di formazione professionale accreditati e sono per l’appunto i percorsi finanziati dalla Regione.

“Questi percorsi si rivolgono a studenti che al termine della scuola secondaria di primo grado siano a rischio di dispersione scolastica - spiega l’assessore alla Sviluppo economico e alla Formazione, Vincenzo Colla -. Con lo scopo di non lasciare indietro nessuno, con un finanziamento aggiuntivo regionale viene loro garantita la possibilità di accedere direttamente al sistema che garantisce loro la progettazione e realizzazione di un percorso personalizzato, fortemente orientativo e finalizzato all’apprendimento delle competenze di base e trasversali, al termine del quale potranno accedere a un secondo anno di Istruzione e formazione professionale. Stiamo investendo molto come regione nella istruzione e formazione professionale - aggiunge -, uno strumento fondamentale anche per affrontare le tante fragilità soggettive e dare la possibilità a tanti ragazze e ragazzi di trovare un lavoro dignitoso ma soprattutto il diritto di sentirsi a pieno titolo integrati nelle nostre comunità”.

Il sistema IeFP prevede inoltre un’offerta di percorsi di IV anno, per consentire ai ragazzi che abbiano conseguito la qualifica triennale di proseguire gli studi e acquisire un diploma professionale.

I percorsi di secondo anno di IeFp

L’offerta, finanziata dalla Regione con un investimento pubblico complessivo di circa 24,7 milioni di euro (rispettivamente per 4,6 milioni di risorse Fse+ e per 20 milioni circa del Pnrr), permetterà a 3.600 ragazzi di intraprendere un percorso di IeFP per conseguire, al termine del triennio, una qualifica professionale riconosciuta e spendibile a livello nazionale, in quanto compresa in un repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni.

Tutti i corsi, della durata di 990 ore, dovranno avviarsi il 15 settembre 2023 nel rispetto del calendario scolastico 2023/2024. In questi corsi viene valorizzato l’apprendimento nei contesti lavorativi, per favorire al termine l’inserimento qualificato nel mercato del lavoro. L’offerta formativa del Sistema di IeFp proposta dagli enti di formazione è consultabile a questa pagina. Si completa con l'offerta sussidiaria programmata per l'anno scolastico 2022/2023 da 42 Istituti professionali, consultabile a questa altra pagina .

La Giunta regionale, con un ulteriore investimento di 11 milioni di euro ha previsto anche specifiche misure per garantire la personalizzazione dei percorsi e il sostegno a ogni ragazzo fino al conseguimento della qualifica professionale, in particolare per gli studenti con disabilità certificata. Queste risorse finanziano anche la convittualità per i ragazzi che frequentano i percorsi per la qualifica di Operatore della ristorazione, cioè viene data ai ragazzi la possibilità di risiedere presso la scuola.

Percorsi di quarto anno

I giovani che al termine dell’anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito una qualifica professionale potranno proseguire il proprio percorso formativo scegliendo tra 43 percorsi per arrivare al diploma professionale. Finanziati da Regione con un investimento di oltre 4,8 milioni di euro, i percorsi di quarto anno sono consultabili qui.

Obiettivo prioritario è il contratto di apprendistato di I livello o in alternanza rafforzata, per cui sono resi disponibili complessivamente 25 percorsi rivolti a 328 giovani con un finanziamento pubblico di circa 2,6 milioni di euro. L’offerta formativa del Sistema IeFP per l’acquisizione del diploma professionale è costituita anche dall'offerta programmata per l'anno scolastico 2023/2024 negli Istituti professionali, consultabile a questa pagina.