Italia Nostra denuncia: "Le tamerici abbatute per Jovanotti non verranno ripiantate, radici sotto il suolo"

Italia Nostra, sezione di Ravenna, incalza a seguito di lacune tamerici rimosse: "Dopo l’abbattimento di un filare di 65 metri di tamerici in periodo vietato per nidificazione per far posto al concerto di Jovanotti, non solo il Comune di Ravenna non motiva la necessità di abbattere le piante nonostante il divieto, ma tenta di giustificarsi con due motivazioni a dir poco clamorose".

"La prima riguarda il fatto che le tamerici sono sì, state rimosse, ma comprese di radici, e verranno ripiantate a Lido di Dante o Lido Adriano. Ebbene, le radici del filare sono tutte sepolte sotto la sabbia nel luogo dove sono state abbattute le piante, chiunque può andare a controllare. Come è possibile affermare che verranno trapiantate, se prive di radici? Ovviamente sull’Albo pretorio del Comune non è presente alcun provvedimento che preveda l’operazione di spostamento, ricovero e ricollocamento altrove del filare abbattuto" sostiene Italia Nostra.

"La seconda, è ancora più clamorosa, perché da un lato forse confida nell’ignoranza dei cittadini sul tema specifico, dall’altro sottintende che chiunque voglia, in qualsiasi momento, può fare piazza pulita della vegetazione “straniera”. L’ondata di sdegno unanime contro l’abbattimento la dice lunga, invece, sulla sensibilità ambientale dei cittadini rispetto ad un tipo di vegetazione che, al di là dei tecnicismi, da sempre caratterizza i nostri luoghi più amati come le spiagge, le Pialasse e le zone costiere" prosegue la nota.

E conclude: "La questione vera è la seguente: perché, fuori dalle leggi e dalle regole che valgono solo per i comuni mortali, occorre rovinare spiagge, habitat ed ecosistemi per far cantare di ecologia il cantante Jovanotti?".