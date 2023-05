Laura Pausini, Zucchero, Ligabue ed Elisa: grandi artisti in concerto per le vittime dell’alluvione

Ligabue, Laura Pausini, Elodie, Emma. E poi ancora, Gianni Morandi, Negramaro, Giorgia. Sono solo alcuni degli artisti che il 24 giugno si riuniranno a Campovolo (Reggio Emilia) per ‘Italia Loves Romagna’, il concerto benefico per l‘Emilia-Romagna. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione, 11 anni dopo ‘Italia Loves Emilia’, l’iniziativa realizzata nel 2012 dopo il terremoto che colpì il territorio emiliano. Sul palco si esibiranno: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. (fonte Dire)