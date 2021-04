Itinerari danteschi e fiere virtuali: una primavera ricca di novità tra città e Appennino

Dalle visite guidate in centro ai percorsi in bici lungo il Cammino di Dante tra Firenze e Ravenna. La promozione del territorio intanto continua con le grandi fiere online

Le recenti disposizioni governative avvicinano sempre più l’apertura della stagione turistica, e la speranza della riapertura delle regioni permette ragionamenti lungimiranti sul pubblico da coinvolgere. In parallelo continua senza sosta anche l’attività di promozione rivolta al futuro. Anche il consorzio Ravenna Incoming è coinvolto a tempo pieno in questo doppio binario operativo. Da un lato collaborando e promuovendo iniziative dedicate direttamente a chi raggiungerà la nostra città sin dalle prossime settimane: una serie di itinerari e di escursioni, in particolare a tema dantesco.

Si sviluppa così la collaborazione con le guide del Cammino di Dante (che non si sono fermate nemmeno nelle settimane di chiusura grazie alle visite guidate online dal vivo di Dante Live Tours): appena sarà possibile riprendere gli itinerari dal vivo, fin dalle prossime settimane, la partenza delle visite guidate si terrà proprio dallo Iat di piazza San Francesco, la sede operativa di Ravenna Incoming a due passi dalla tomba del Sommo Poeta. Mentre per gli amanti del cicloturismo sta per prendere il via “DanteBike”, un sistema di itinerari e servizi per il cicloturismo in collaborazione con Bikes Plus, che si sviluppa su due direttrici principali collegando Firenze e Ravenna lungo l’Appennino Tosco-Romagnolo, alla scoperta dei luoghi visitati da Dante Alighieri o narrati nelle sue opere. Per informazioni e prenotazioni su queste (ed altre) iniziative, visitare il sito ravennaexperience.it.

Dall’altro lato, l’attività promozionale del consorzio è nel pieno della stagione di fiere e workshop, che attualmente si svolge in modalità virtuale (ma non è certo meno importante) e che, almeno in Italia, dovrebbe riprendere le iniziative concrete a partire dai prossimi mesi. Dopo aver partecipato, nelle scorse settimane, a ItWeb Virtual e alla fiera virtuale di Berlino, gli operatori di Ravenna Incoming sono impegnati da oggi per tre giorni al WRK Online B2B Inbuyres della Camera di Commercio; quindi la prossima settimana saranno al workshop organizzato dalla Destinazione Romagna per il mercato francese; il 29 aprile al tradizionale Children’s Tour di Modena; e quindi a maggio parteciperanno – sempre da remoto - alla BIT di Milano e al Festival del Turismo Esperienziale a Firenze. In attesa di tornare finalmente in presenza, dopo l’estate, alla prossima edizione del TTG di Rimini, in programma a metà ottobre.